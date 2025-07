V Glasgowe muselo núdzovo pristáť lietadlo pre vyhrážky bombou

27.7.2025 (SITA.sk) - Úplne obsadené lietadlo spoločnosti easyJet muselo v nedeľu núdzovo pristáť na letisku v Glasgowe, keď jeden z cestujúcich hrozil, že so sebou má bombu. Informuje o tom portál The Mirror.„Vyšiel z toalety a kričal ‚Allahu akbar‘ (Boh je veľký) s rukami nad hlavou. Potom povedal ‚Mám bombu, mám bombu‘. V tomto momente boli ľudia zmätení. Myslel som si, že žartuje, že je to čudný vtip," povedal jeden zo svedkov. Bolo ho tiež počuť kričať „smrť Amerike“ a „smrť Trumpovi“, dodal svedok podľa ktorého traja cestujúci pritlačili muža k zemi a letušky skontrolovali jeho batožinu.Hovorca škótskej polície uviedol, že v súvislosti s incidentom zatkli 41-ročného muža a prebieha ďalšie vyšetrovanie. „Vieme o videách kolujúcich online a tie posudzujú príslušníci protiteroristickej polície," dodal hovorca.