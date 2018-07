V gréckom letovisku Mati odslúžili omšu za obete požiarov

Pravoslávni kňazi celebrujú spomienkovú omšu za obete lesných požiarov v grécku v prímorskom letovisku Mati v nedeľu 29. júla 2018. Pohrebom vyše 80-ročného duchovného sa v sobotu v Grécku začalo s pochovávaním obetí ničivých požiarov v okolí Atén, ktoré si vyžiadali životy najmenej 88 ľudí. Tvárou obetí ničivého požiaru sa zrejme stanú dvojčatá - deväťročné dievčatá Sofia a Vasiliki. Ich telá sa našli v náručí ich starých rodičov, ktorí pri ničivom požiari zahynuli tiež. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pravoslávni veriaci sa účastnia na spomienkovej omši za obete lesných požiarov v grécku v prímorskom letovisku Mati v nedeľu 29. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mati 29. júla (TASR) - Stovky ľudí sa v nedeľu v gréckom prímorskom letovisku Mati zúčastnili na bohoslužbe za vyše 80 obetí požiarov, ktoré v tejto časti Grécka vyčíňali tento týždeň.Bohoslužbu v Chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky slúžil biskup Kyrillos, ktorý vo svojom príhovore uviedol, že miestna komunita smúti nad stratou príbuzných, susedov či priateľov.Vo vyhlásení biskupskej synody, ktoré bolo prečítané v rámci bohoslužby, sa uvádza, že ťarcha zodpovednosti za tragédiu spočíva na pleciach každého, kto nekonal v prospech ochrany životného prostredia.Agentúra AP, ktorá o tom informovala, uviedla, že po telách ľudí nezvestných od požiaru v nedeľu pri pobreží letoviska Mati pátrali desiatky dobrovoľných potápačov. Stovky ľudí totiž 23. júla, keď na pobeží vypukli požiare, hľadali záchranu pred plameňmi v mori. Mnohí z nich sa však utopili.Grécka vláda naďalej čelí ostrej kritike obyvateľov postihnutých oblastí, že na katastrofu reagovala pomaly, nemala pripravený evakuačný plán a nechala ľudí napospas plameňom.Vláda však tvrdí, že reakcia miestnych úradov na požiar bola adekvátna. Uvádza tiež, že za krátky čas nebolo možné evakuovať také množstvo ľudí, aké sa reálne ocitlo v ohrození života.Grécky minister pre verejný poriadok Nikos Toskas v rozhovore pre rozhlasovú stanicu ERT poukázal aj na to, že pri výstavbe požiarmi najviac postihnutej obce Mati a okolia sa za posledných 60 rokov urobilo toľko chýb pri územnom plánovaní, že to vytvorilo stav znemožňujúci zásah hasičov.Podľa Toskasa polovica budov v Mati bola totiž postavená bez stavebného povolenia, zatiaľ čo pláže boli obohnané plotmi, čo ľuďom v ohrození znemožnilo uniknúť pred plameňmi do mora.Prvé obete ničivých požiarov v Grécku pochovali v sobotu.