V Grécku začali pochovávať obete ničivých požiarov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 28. júla (TASR) - Pohrebom vyše 80-ročného duchovného sa v sobotu v Grécku začalo s pochovávaním obetí ničivých požiarov v okolí Atén, ktoré si vyžiadali životy najmenej 88 ľudí. Informovala o tom agentúra AP.Duchovný Spyridon Papapostolu (83) sa utopil v mori, v ktorého vodách sa spolu s ďalšími ľuďmi snažil chrániť pred požiarom, čo zachvátil prímorské letovisko Mati. Papapostolova manželka a dcéra prežili.Grécka vláda teraz čelí ostrej kritike obyvateľov postihnutých oblastí, že na katastrofu reagovala pomaly, nemala pripravený evakuačný plán a nechala ľudí napospas plameňom.Vláda však naďalej tvrdí, že reakcia miestnych úradov na požiar bola adekvátna. Tvrdí tiež, že za krátky čas nebolo možné evakuovať také množstvo ľudí, aké sa reálne ocitlo v ohrození života.Grécky minister pre verejný poriadok Nikos Toskas v rozhovore pre rozhlasovú stanicu ERT poukázal aj na to, že pri výstavbe požiarmi najviac postihnutej obce Mati a okolia sa za posledných 60 rokov urobilo toľko chýb pri územnom plánovaní, že to vytvorilo stav znemožňujúci zásah hasičov.Podľa Toskasa polovica budov v Mati bola totiž postavená bez stavebného povolenia, zatiaľ čo pláže boli obohnané plotmi, čo ľuďom v ohrození znemožnilo uniknúť pred plameňmi do mora.Agentúra AP ďalej informovala, že úrady pokračujú v identifikácii obetí."Tvárou" obetí ničivého požiaru sa zrejme stanú dvojčatá - deväťročné dievčatá Sofia a Vasiliki. Ich telá sa našli v náručí ich starých rodičov, ktorí pri ničivom požiari zahynuli tiež. Otec dievčat bol pritom podľa AP až do dnešného dňa presvedčený, že jeho dcéry prežili. Zdalo sa mu totiž, že ich zazrel v televíznej reportáži o evakuácii ľudí z ohrozenej oblasti. Následne sa obrátil na verejnosť, aby mu pomohla pri pátraní po dievčatách.