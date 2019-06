V gréckych komunálnych voľbách dominovali opoziční konzervatívci

Grécky opozičný líder Kyriakos Mitsotakis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 3. júna (TASR) - Grécka konzervatívna opozičná strana Nová demokracia (ND) je jasným víťazom komunálnych a regionálnych volieb v krajine. V ich druhom kole, ktoré sa konalo v nedeľu, zvíťazila v takmer všetkých regiónoch a v mestách Atény a Solún. Vládnucu ľavicu premiéra Alexisa Tsiprasa porazila päť týždňov pred tým, ako sa stretnú v predčasných parlamentných voľbách, píše agentúra AFP.Kandidáti Novej demokracie vyhrali v 12 z 13 regiónov krajiny, uviedol líder strany Kyriakos Mitsotakis, odvolávajúc sa na takmer úplné výsledky.Mitsotakis je hlavným súperom Tsiprasa v predčasných voľbách vyhlásených na 7. júla po tom, ako v májových voľbách do Európskeho parlamentu získala ND 33 percent hlasov - o deväť bodov viac než vládnuca strany Syriza (Koalícia radikálnej ľavice)."Grécka volebná mapa sa zmenila v prospech ND," uviedol politický expert Ilias Nikolakopulos vo verejnoprávnej televízii ERT.Pozorovatelia pripisujú oživenie podpory konzervatívcov nespokojnosti s úspornými opatreniami a 18-percentnou nezamestnanosťou, no sčasti tiež kontroverznej dohode o premenovaní susedného Macedónska na Severné Macedónsko.Dohoda, podporovaná Tsiprasom a macedónskym premiérom Zoranom Zaevom, ukončila dlhoročný spor medzi oboma krajinami, blokujúci snahy bývalej juhoslovanskej republiky o vstup do NATO a EÚ. Odsúdili ju však nacionalisti v oboch krajinách.