V Gruzínsku žiadajú o pomoc po úteku z vlasti ďalšie Saudskoarabky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dubaj 17. apríla (TASR) - Dve sestry, ktoré ušli zo Saudskej Arábie, požiadali o pomoc bývalú sovietsku republiku Gruzínsko. Ide o ďalší prípad úteku žien z ultrakonzervatívneho kráľovstva, ktoré žiadajú o ochranu prostredníctvom sociálnych sietí, napísala v stredu agentúra AP.Na novovytvorenom účtena Twitteri sa sestry identifikovali ako 28-ročná Maha al-Subaie (Mahá Subííová) a 25-ročná Wafa al-Subaie (Wafá Subííová).Vo videu, ktoré na tejto sociálnej sieti zverejnili, Mahá hovorí:Sestry tvrdia, že ak sa budú musieť vrátiť do Saudskej Arábie, hrozí im smrť. Podľa ich slov ich už v Gruzínsku hľadajú otec spolu s bratmi.Mnohé ženy k úteku zo Saudskej Arábie inšpiroval prípad 18-ročnej Saudskoarabky Rahaf Muhammad Mutlak Kunúnovej, ktorej Kanada v januári udelila azyl po tom, ako sa zabarikádovala vo svojej izbe v hoteli v Bangkoku. Odmietla totiž nastúpiť na spiatočný let do Kuvajtu. Obávala sa, že jej rodina by ju mohla zabiť za to, že sa zriekla islamu a utiekla pred núteným sobášom. Podľa vlastných slov je obeťou fyzického a psychického násilia.