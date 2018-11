V Hamburgu našli tonu kokaínu v hodnote 200 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 9. novembra (TASR) - Hamburskí policajti zasadili tamojšej drogovej scéne veľký úder. Po niekoľkomesačnom z časti utajenom vyšetrovaní prehľadali od štvrtka tucet bytov a zadržali vo viacerých lokalitách mesta niekoľko podozrivých vrátane člena motocyklového gangu Hell's Angels.Napokon zaistili 1000 kilogramových balení kokaínu na nákladnom vozidle v areáli istej špedičnej firmy. Tento drogový kontraband, jeden z najväčších v povojnovej histórii Hamburgu, by mal na čiernom trhu odhadovanú hodnotu okolo 200 miliónov eur. Informácie priniesol v piatok Severonemecký rozhlas (NDR).Iba pred štyrmi dňami prišla z hamburského prístavu správa o náleze takmer 200 kg kokaínu, ktorého hodnota na čiernom trhu by prevýšila 30 miliónov eur, a to pri vykladaní kontajnera s kávou z Brazílie.Firma, ktorej bol kontajner adresovaný, si podozrivé balíčky, ktorých sa napokon medzi dodávkou kávy našlo 210, všimla už vo štvrtok 1. novembra a alarmovala colníkov. Vyšetrovatelia nevylučujú, že sa môžu v katastri mesta nájsť ešte ďalšie balenia drogy.