V Handlovej budú občania naďalej voliť 19 poslancov, návrh na ich redukciu mestská rada zamietla

2.7.2022 - V handlovskom mestskom zastupiteľstve bude aj v najbližšom volebnom období pôsobiť 19 poslancov. Návrh na redukciu zastupiteľstva s 15 poslancami, ktorý pripravil prednosta mestského úradu Tibor Kolorédy, totiž neprešiel hlasovaním v mestskej rade.Zákon o obecnom zriadení umožňuje v mestách s počtom obyvateľov od 10 001 do 20 000 zostaviť mestské zastupiteľstvo s minimálne 13 a maximálne 19 poslancami. V meste žije aktuálne približne 16 000 obyvateľov, na jedného poslanca tak pripadá okolo 840 obyvateľov.Mesto Handlová bude na základe rozhodnutia poslancov rozdelené do štyroch volebných obvodov, pričom dva z nich sú jednomandátové.Zákon umožňuje vytvorenie takýchto obvodov v mestách, ktoré sa členia na mestské časti. To je aj prípad Handlovej a jej mestských častí Nová Lehota a Morovno.