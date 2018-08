V Handlovej spomínali na obete banských nešťastí

Ilustračná snímka. Foto: TASR Alexandra Moštková Foto: TASR Alexandra Moštková

Handlová 10. augusta (TASR) - V Handlovej v piatok spomínali na obete banských nešťastí. Deň bielych ruží, ako sa spomienka volá, reaguje na najväčšiu tragédiu v histórii slovenského baníctva z 10. augusta 2009, keď v bani v Handlovej zahynulo následkom výbuchu 20 baníkov a banských záchranárov. Spomienka vyvrcholila večer položením bielych ruží k Pamätníku baníkov na Ulici 29. augusta.povedal primátor Handlovej Rudolf Podoba.Pre neho sú to podľa jeho slov veľmi citlivé veci, pretože má pred očami, čo chlapci dokázali, má pred očami ich rodičov, deti, vyrastali spolu na jednom dvore.dodal.Po prvý raz si pamiatku baníkov uctili aj malí handlovskí futbalisti.zdôvodnil Jozef Juríček z futbalového klubu. Na spomienku malí futbalisti podľa neho prišli, so srdcom, s úctou k baníkom, že pre Handlovú niečo urobili a chcú im to svojimi výkonmi vrátiť.spomenula si na udalosti spred deviatich rokov vdova Danka Hincová.Deň bielych ruží sa začal o 9.30 h rozozvučaním zvonov na kostole sv. Kataríny, ktoré tak pripomenuli posledné spojenie s baníkmi v podzemí. Počas dňa mohli delegácie položiť kytice kvetov k pamätníku v širšom centre mesta, ako i na cintoríne pri Pamätníku obetí banských nešťastí na hornej Nitre.Baníkov, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania, si v piatok popoludní uctili i v Prievidzi, a to pietnou spomienkou pri soche baníka.Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú poslanci Národnej rady SR schválili 26. októbra 2010, priradila do kalendára Pamätný deň Slovenskej republiky - 10. august ako Deň obetí banských nešťastí. Na stretnutí zástupcov Hornonitrianskych baní Prievidza a mesta Handlová, ktoré inicioval v roku 2010 primátor Handlovej, boli ako symbol tohto dňa vybraté práve biele ruže. Biela ako symbol nevinnosti a zelené lístky ako symbol nádeje, že sa už nič také nestane.