V Hannoveri ktosi ubodal muža známeho z drogovej scény

Ilustračné foto Foto: TASR - KR PZ Trenčín Foto: TASR - KR PZ Trenčín

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hannover 11. novembra (TASR) - Kriminalisti z Hannoveru v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko vyšetrujú útok nožom, ktorého obeťou sa v sobotu večer stal v okolí miestnej Hlavnej železničnej stanice 39-ročný muž známy polícii z drogovej scény.Obeť, ktorú našiel okoloidúci na chodníku s vážnymi bodnými zraneniami, zomrela po prevoze do nemocnice na ich následky.Informácie priniesol v nedeľu Severonemecký rozhlas (NDR) s odvolaním sa na policajnú hovorkyňu.Podľa jej slov došlo pred útokom nožom podľa doterajších poznatkov vyšetrovateľov k verbálnemu sporu obete s útočníkom, ktorého identita však stále nie je známa.Mal by to však byť tridsiatnik štíhlej postavy vysoký asi 175 cm, ktorý pôsobil neupravene, mal zvlnené svetlé vlasy a markantné lícne kosti.Kriminálna polícia v Hannoveri vyzvala širokú verejnosť, predovšetkým však možných svedkov, o pomoc pri pátraní po podozrivom.