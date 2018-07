V Helsinkách nebude zvýhodnený ani Trump, ani Putin, tvrdí politológ

Donald Trump a Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Helsinki 16. júla (TASR) – Pondelkové stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Helsinkách iba pár dní po summite NATO ponúka istú paralelu s nedávnou schôdzkou šéfa Bieleho domu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Singapure krátko po summite krajín G-7 v Kanade, avšak z vrcholnej schôdzky NATO odchádzal Trump v oveľa pozitívnejšej atmosfére než pred mesiacom zo Charlevoix, uviedol pre TASR profesor svetovej politiky z Helsinskej univerzity Teivo Teivanen.zamyslel sa Teivainen nad možným priebehom schôdzky.upozornil Teivainen, keďže stretnutie sa má konať medzi štyrmi očami, iba za účasti tlmočníkov.Na otázku, či sú indície, že jeden z prezidentov bude mať v Helsinkách aspoň zdanlivo domáce prostredie, Teivainen odpovedal, že Fíni pripravili summit tak, aby ani jeden z nich nebol zvýhodnený.zdôraznil.Ľudia vo Fínsku však špekulujú, že Putin bude mať predsa len silnejšiu pozíciu a môže zo summitu vyťažiť viac - aj preto, že ho považujú za silnejšieho vyjednávača, povedal profesor. Pripomenul taktiež, že Putin bol vo Fínsku už viackrát a krajinu pozná lepšie než jeho americký partner, ktorý Fínsko doteraz navštívil iba raz.Tamojšie médiá v týchto dňoch pripomenuli, že Trump bol naposledy vo Fínsku ešte ako podnikateľ, a to začiatkom 90. rokov, keď sa rozvádzal so svojou manželkou Ivanou. V pobrežnom meste Rauma sa zaujímal o kúpu výletných lodí, z ktorých plánoval spraviť obrovské kasína.podčiarkol profesor Helsinskej univerzity.Fínsko v roku 1995 vstúpilo spolu so Švédskom a Rakúskom do Európskej únie. V súčasnosti je jedinou severskou krajinou, ktorá je zároveň aj členom eurozóny.dodal fínsky expert na svetovú politiku.