V historickom centre Trnavy nakrúcal režisér P. Bebjak Jozefa Maka

Námestie sv. Mikuláša a historickú uličku M. Sch. Trnavského obsadili v utorok filmári. Štáb s režisérom Petrom Bebjakom tam nakrúcal niekoľko scén pre nový televízny film Jozef Mak podľa románu Jozefa Cígera Hronského, ktorý vzniká pre RTVS.



"Točíme tri scény, do uličky sme inštalovali jarmok so stánkami, kde účinkuje okolo 70 komparzistov," uviedol Bebjak pre TASR. Súčasťou nakrúcacieho dňa v Trnave je aj záverečná scéna pred pekárstvom, kde sa stretne Jozef Mak v podaní Dávida Hartla so svojím bratom.

"Trnava je pre naše potreby dobrá lokácia," konštatoval Bebjak, ktorý mesto, ako spomenul, pozná ešte z čias svojho hereckého účinkovania v trnavskom divadle. V ďalších úlohách sa vo filme predstavia Judit Bárdos, Tomáš Maštalír, Diana Mórová, Alexander Bárta, Judita Hansman a ďalší. Kameramanom je Martin Rau, scenár napísal Ondrej Šulaj. Producentom je Rastislav Šesták.



Film vzniká pre RTVS v spolupráci s DNA Production. Mal by byť súčasťou jej vianočnej programovej ponuky.





Historické centrum Trnavy je častým miestom, ktoré si vyberajú filmári pre svoje diela. Najstarší Trnavčania spomínajú na nakrúcanie Štvorylky alebo Poslednej bosorky, na rôznych miestach s historickými i súdobými kulisami sa točili scény do Čenkovej detí, Jedného dňa pre starú paniu, do Ružových snov, Námestia sv. Alžbety, Čistých rúk, Lampáša malého plavčíka. Filmári si vybrali mesto aj pre rozprávku Zázračný nos, Výlet do mladosti, Adama Šangalu, Červené víno, Kým kohút nezaspieva či Agávu.