V hlasovaní ÚFP získal cenu pre najlepšieho hráča ligy Weiss mladší

Kapitán majstrovského Slovana Vladimír Weiss mladší sa stal víťazom ankety Únie futbalových profesionálov (ÚFP) o najlepšieho hráča Fortuna ligy. Tridsaťtriročný špílmacher bratislavského tímu získal najviac hlasov od kolegov z iných tímov.





ÚFP po prvý raz v histórii zorganizovala hlasovanie o najlepšieho hráča a hráčku a taktiež zostavu sezóny. "Rozhodli sme sa zorganizovať toto hlasovanie, pretože pre nás sú názory hráčov a hráčok najdôležitejšie. V zahraničí sa podobné ankety tešia veľkému záujmu a prikladá sa im náležitá vážnosť. Verím, že aj na Slovensku týmto začíname tradíciu, ktorá bude dlhodobo pokračovať," priblížil vznik myšlienky prezident ÚFP Ján Mucha."Veľmi ma teší veľký záujem medzi hráčmi a hráčkami. Do mužského hlasovania sa zapojilo 209 futbalistov zo všetkých klubov Fortuna ligy, v ženskej ankete odovzdalo hlas 166 futbalistiek zo všetkých družstiev DEMIŠPORT ligy. Vďaka tomu má ocenenie pre víťazov a víťazky naozaj mimoriadnu váhu," citovala Muchu tlačová správa ÚFP.V kategórii najlepší hráč sezóny zvíťazil Weiss ml. pred dvojicou útočníkov - Róbertom Polievkom z MFK Dukla Banská Bystrica a Nikolom Krstovičom z FC DAC 1904 Dunajská Streda. Medzi ženami triumfovala Andrea Bogorová zo Spartaka Myjava pred Sárou Strakovou z AS Trenčín a Darinou Hrúzikovou z MFK Ružomberok.V najlepšej zostave sezóny Fortuna ligy podľa hráčov je v bráne Samuel Petráš z FC DAC 1904 Dunajská Streda. V obrane figurujú Guram Kašia z ŠK Slovan Bratislava, Spyridon Risvanis z FC DAC 1904 Dunajská Streda a Alexander Mojžiš z MFK Ružomberok. Medzi stredopoliarmi získali najviac hlasov Jaba Kankava, Juraj Kucka a Weiss ml., dopĺňa ich Miroslav Káčer z FC DAC 1904 Dunajská Streda. V útoku sú Krstovič, Polievka a Aleksandar Čavrič z ŠK Slovan Bratislava.Do ideálnej jedenástky sezóny DEMIŠPORT ligy by sa podľa hlasovania hráčok postavila do brány Natália Čermáková zo Spartaka Myjava. Obrannú trojicu tvoria Viktória Čeriová z FC Spartak Trnava, Sára Kršiakovová zo Spartaka Myjava a Tereza Mrocková z ŠK Slovan Bratislava. V stredovej formácii sú Patrícia Mudráková z FC Spartak Trnava, Ella Glatzová zo Spartaka Myjava a Aneta Surová z ŠK Slovan Bratislava.