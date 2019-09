V hlavnom meste pochodovalo 50.000 ľudí za práva nenarodených detí

Na snímke 3. ročník Národného pochodu za život. Bratislava, 22. septembra 2019. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 22. septembra (TASR) – Centrom Bratislavy v nedeľu pochodovalo približne 50.000 ľudí z celého Slovenska s cieľom verejne podporiť ochranu života každého človeka od počatia a prijatie súvisiacich legislatívnych zmien. Pochod bol vyvrcholením série podujatí, ktoré sa začali už v piatok (20. 9.).povedal hovorca Národného pochodu za život Patrik Daniška s tým, že na Slovensku sa podujatie uskutočnilo po tretíkrát.Organizátori poukázali na to, že potraty sú momentálne legálne do 12. týždňa tehotenstva a ak má dieťa postihnutie, ešte dlhšie. Práve to vnímajú ako diskrimináciu. Verejné zhromaždenie považujú organizátori za silný mandát.mienia.Spoluhovorkyňa národného pochodu Anna-Mária Cerovská zdôraznila aj potrebu konkrétnej pomoci. Za dôležité považuje, aby žiadna žena v zlej sociálnej situácii nezostala bez pomoci.povedala.skonštatoval hlavný koordinátor Národného pochodu za život Marek Michalčík.Do pomoci v 30 tímoch pri takmer 50 podujatiach sprievodného programu sa zapojilo okolo 900 dobrovoľníkov zo Slovenska i zahraničia. Najviac ich prišlo z Bratislavského, Prešovského a Žilinského kraja. Pochod za život vyvolal veľký dosah aj na sociálnych sieťach.Hlavným organizátorom Národného pochodu za život je Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet. Hlavný nedeľný program vyvrcholil na Námestí slobody. Podujatie sprevádzala aj bohoslužba v Incheba Expo Bratislava. Samotný pochod odštartoval aj skončil pred Úradom vlády SR.K nedeľnému pochodu sa prihlásili aj viaceré koaličné aj opozičné strany a hnutia, medzi nimi napríklad SNS, OĽaNO, ĽSNS a Sme rodina či zástupcovia mimoparlamentných strán KDH či Kresťanská únia.