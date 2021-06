V hlavnom meste sa tisícky dobrovoľníkov postarajú o skrášlenie prírody aj pamiatok

Bratislavu v piatok skrášlia tisícky dobrovoľníkov, postarajú sa o pamiatky, čistenie prírody aj pomoc školám.

„Tisíce ľudí sa rozhodli, že v piatok 11. júna využijú svoj čas na to, aby zlepšili a skrášlili Slovensko. Zapoja sa do podujatia Naše Mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis," informuje v tlačovej správe PR manažérka spoločnosti Zuzana Schaleková a dodáva, že viac ako štyritisíc dobrovoľníkov pomôže dobrej veci priamo v Bratislave a jej okolí.

Po celom Slovensku

Čistenie prírody

Najväčšie podujatie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.6.2021 (Webnoviny.sk) -Účastníci podujatia využili možnosť zapojiť sa do viac ako 320 aktivít po celom Slovensku. Na starosti majú maľovanie plotov, opravu detských ihrísk na sídliskách, sadenie stromov alebo čistenie prírody od odpadkov. Viac ako 200 aktivít sa bude diať priamo v Bratislave alebo v okolitých obciach.„Napríklad v ZOO Bratislava sa dobrovoľníci pustia do doteraz nesprístupnenej časti areálu. Budú odstraňovať nežiaducu vegetáciu a vyčistia nepoužívanú jazdiareň, aby sa mohla zoo rozšíriť o viac druhov zvierat," vysvetlila Schaleková.Dobrovoľníci sa postarajú aj o hrad Devín, zrúcaninu Biely kameň nad Svätým Jurom a Antickú Gerulatu v bratislavských Rusovciach.Medzi najpopulárnejšie aktivity patrí čistenie prírody. „Jednou z najzaujímavejších aktivít bude čistenie Malého Dunaja. Účastníci Nášho Mesta sa vo Vrakuni nalodia do kanoe a preplavia sa až do obce Zálesie. Cestou budú vyťahovať nečistoty z vody a konáre," uviedla Schaleková.Iní zas pomôžu pri likvidácii nelegálnych skládok odpadu v bratislavskom Lamači, novomestských vinohradoch alebo na Zlatých pieskoch. „Vyčistia i potok Vydrica a arborétum na Kamzíku," doplnila.Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva v strednej Európe. Aktuálne sa doň zapája takmer 5 600 dobrovoľníkov zo 132 firiem a inštitúcií na rôznych miestach po Slovensku.Pomôžu tak dokopy 171 neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, ale aj školám či škôlkam zlepšiť ich fungovanie. Skrášľovať Slovensko budú napríklad v Bratislave, Košiciach, Žiline alebo Prešove.