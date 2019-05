V Hlohovci sa naraz konali dva protesty, zaobišli sa bez incidentu

Na snímke policajti odvádzajú protestujúceho za provokácie počas tichého protestu proti fašizmu, rasizmu a neznášanlivosti pred začiatkom zhromaždenia ĽSNS v Hlohovci v piatok 17. mája 2019. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hlohovec 17. mája (TASR) - Na protiľahlých stranách námestia, vo vzdialenosti asi 15 metrov proti sebe stáli v piatok podvečer v Hlohovci dve skupiny občanov. Strana Kotleba - ĽSNS tam zvolala svoj predvolebný míting ako protestné zhromaždenie proti utláčaniu základných práv a slobôd. Na pozvanie primátora mesta Miroslava Kollára ako súkromného organizátora prišli zase obyvatelia mesta na tichý protest proti fašizmu, rasizmu a neznášanlivosti. Priaznivcov ĽSNS bolo okolo 70, protestujúcich bolo cez 100. Až na zopár pokrikov a potlesku smerovanom na opačnú stranu k incidentu nedošlo.Tichý protest sa začal pol hodiny pred ohláseným mítingom ĽSNS. Podporujúci, medzi ktorými boli aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a mestskí a krajskí poslanci, držali v rukách transparenty s prečiarknutým symbolom fašizmu a nápismi, ako "Nerobte si z EÚ 4. ríšu", "Tisa sme zastavili neskoro, ukážme svetu, že sme sa poučili", "Fašizmus je nezlučiteľný so slobodou". Niesli ich aj študenti miestnej Obchodnej akadémie.Študent Dávid povedal, že chce, aby Slovensko v europarlamente reprezentovali slušní ľudia. Účasť Milana podnietila skutočnosť, že jeho pradedo bol v druhej svetovej vojne ako vojak zajatý a deportovaný do koncentračného tábora v Auschwitz-Birkenau, podarilo sa mu však prežiť. Mladý muž nechce, aby sa takéto dejiny opakovali. Oboch študentov a ich spolužiačky znepokojil výsledok školských volieb, kde, ako uviedli, s prevahou zvíťazila ĽSNS. V mestskom rozhlase v čase trvania protestu zneli mená 700 Hlohovčanov, ktorí sa stali obeťami vyvražďovania počas vojny. Časť mien niesla na transparente Hlohovčanka Eva. Povedala, že ju znepokojuje, že aj v Hlohovci sa aktivizujú strany, podporujúce fašizmus a preto prišla na tichý protest. "Aby som prejavila nesúhlas s tým, že v našej spoločnosti začínajú prevládať extrémistické tendencie, a zároveň aby som si uctila pamiatku týchto obetí," povedala pre TASR. V závere tichého protestu pozval Kollár prítomných na večerné predstavenie Nového divadla Nitra Anna Franková.Na mítingu ĽSNS sa prítomným prihovorili poslanci NR SR za túto stranu Milan Uhrík a Milan Mazurek, ktorí hovorili o hodnotách, ktoré strana propaguje a obhajuje. Uhrík pre TASR v súvislosti s aktivitou primátora a sympatizujúcich Hlohovčanov povedal, že je to tragédia, "títo ľudia nevedia, čo je fašizmus, my extrémisti nie sme, potvrdil to aj súd a tisíce našich voličov". Podľa neho Hlohovčania protestovali proti niečomu, čo si sami vymysleli. "Takúto reakciu, s akou sme sa stretli v Hlohovci, sme nezažili počas celej predvolebnej kampane, a to už máme za sebou niekoľko desiatok stretnutí. Primátor opakovane nedovolil, aby sa naše stretnutie s voličmi konalo, takto paranoidne nereagoval doposiaľ nikto," uviedol Uhrík.Zhruba pred desiatimi dňami ĽSNS ohlásila na piatok míting v jednom z hlohovských hotelov. Primátor, ako uviedol na sociálnej sieti, plánoval osloviť nájomcu, aby podujatiu priestor nedal, ale kým tak urobil, hotelier sám akciu zrušil.