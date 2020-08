V Holandsku pokračujú nepokoje, mladí ľudia podpálili sklad a hádzali kamene a petardy do policajtov (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2020 (Webnoviny.sk) - V holandskom meste Haag z piatka na sobotu už tretiu noc pokračovali protesty, počas ktorých mladí ľudia podpálili sklad a hádzali kamene a petardy do policajtov. Nepokoje sa pritom podľa miestnych médií rozšírili aj do mesta Utrecht, kde tiež zadržali niekoľko ľudí.V oboch zasiahnutých oblastiach žije množstvo rodín marockého a tureckého pôvodu. Polícia informovala, že zadržala 27 ľudí za podnecovanie, násilie na verejnosti a ohrozovanie.Zadržaní pribudli k vyše dvadsiatke, ktorú zatkli už noc predtým. Miestne úrady vo štvrtok v noci vydali nariadenie, ktoré dáva policajtom väčšiu moc na zadržiavanie osôb.Mladí ľudia sa dostali do stretu s políciou po tom, ako vodohospodárske spoločnosti začali brániť obyvateľom otvárať požiarne hydranty s cieľom ochladiť sa počas týždňových horúčav. Populisti a protiimigrační politici situáciu zneužívajú ako dôkaz nezvládnutej integrácie prisťahovalcov a vyzývajú na deportáciu tých, ktorí sa odmietajú prispôsobiť.