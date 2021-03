V Holandsku protestovali stovky ľudí proti vláde i lockdownu, policajti použili aj vodné delo (video)

Protestanti mali žlté dáždniky

Protesty odzrkadľujú nespokojnosť

14.3.2021 (Webnoviny.sk) - Holandská polícia rozohnala v Haagu protest proti vláde a prísnemu lockdownu proti koronavírusu . Na proteste sa zúčastnili stovky ľudí, ktorí neposlúchli výzvy, aby sa vrátili domov, a tak ich musela rozohnať poriadková polícia. Policajti tiež použili vodné delo.Policajti pri ukončení protestu zatkli neznámy počet ľudí. Už skôr zatkli muža za to, že napadol policajta palicou, uvádza agentúra AP.Predtým ako polícia ukončila protest, niekoľko účastníkov nieslo transparent s textom „Láska a sloboda: žiadna diktatúra“. Mnohí ďalší mali žlté dáždniky, ktoré si ľudia v ostatných týždňoch brávajú na protilockdownové protesty.Polícia na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter ešte pred začiatkom protestu napísala, že už sa naplnil maximálny počet účastníkov. Po tweete prišli stovky ďalších ľudí, čo primalo úrady k tomu, aby zastavili vlaky do Haagu, aby zabránili ďalším ľuďom v príchode.Protesty, ktoré sa v ostatných týždňoch konali napríklad aj v Amsterdame, odzrkadľujú rastúcu nespokojnosť časti spoločnosti s lockdownom. Napriek tomu, že v krajine platia prísne opatrenia, počet nových infekcií je stále vysoký. Od začiatku pandémie si koronavírus vyžiadal viac ako 16-tisíc úmrtí.Nedeľňajší protest sa uskutočnil deň pred parlamentnými voľbami, ktoré budú trvať do stredy. V pondelok a v utorok sa otvoria volebné miestnosti najmä pre zraniteľné skupiny ľudí. Streda bude hlavný deň volieb. Výsledky by mali byť známe na prelome stredy a štvrtka.O kreslo v 150-člennej dolnej komore parlamentu sa uchádza rekordný počet 37 strán. Podľa prieskumov verejnej mienky by najviac kresiel mohla získať Ľudová strana pre slobodu a demokraciu súčasného premiéra Marka Rutteho , čo by mu umožnilo zostaviť jeho štvrtú vládu a stať sa tak najdlhšie úradujúcim holandským premiérom.