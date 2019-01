V Holandsku sa skončila mesiace trvajúca bohoslužba

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Haag 31. januára (TASR) - Protestantská kaplnka v meste Haag v stredu ukončila niekoľko mesiacov trvajúcu nepretržitú bohoslužbu, ktorá mala chrániť rodinu arménskych azylantov pred deportáciou, informovala agentúra AP.Bohoslužba sa začala 26. októbra s cieľom ochrániť rodinu Tamrazjanovcov pred holandskými imigračnými úradmi. Manželský pár s dvoma dcérami a jedným synom, ktorí už vyrastali v Holandsku, by mal byť totiž deportovaný naspäť do Arménska. Podľa stáročnej tradície ale verejní činitelia nesmú vstúpiť do kostola počas liturgie.Holandská vládna koalícia v utorok oznámila, že sa bude znova zaoberať stovkami detských žiadostí o azyl, ktoré boli predtým zamietnuté.povedal minister pre spravodlivosť a bezpečnosť Mark Harbers, ktorý má na starosti aj záležitosti migrácie. Harbers zákonodarcom oznámil, že úrady počas procesu revízie žiadostí nedeportujú žiadne deti a ani ich rodinných príslušníkov.reagoval vo vyhlásení predseda najvyššej rady haagskej protestantskej cirkvi Theo Hettema.