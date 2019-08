V Hongkongu prepustili zadržaných opozičníkov, tí chcú naďalej bojovať

Protesty v Hongkongu, archívna snímka. Foto: TASR/AP - Vincent Yu Foto: TASR/AP - Vincent Yu

Hongkong 30. augusta (TASR) - Známi hongkonskí aktivisti Chuang Č'-feng (Joshua Wong) a Čou Tching (Agnes Chaw) boli v piatok prepustení na kauciu po tom, ako ich na začiatku dňa zadržali bezpečnostné zložky pre podozrenie zo spoluúčasti na nepovolenej demonštrácii. Obaja sa následne zaviazali pokračovať vo svojom boji aj napriek možným budúcim perzekúciám. Informovala o tom agentúra AFP.povedal novinárom v piatok po svojom prepustení Chuang.K aktivistovmu stanovisku sa pripojila aj Čou, keď vyhlásila, že:Obaja prepustení aktivisti čelia možnému obvineniu z účasti na nepovolenej akcii protestu a z nahovárania iných osôb na účasť na takejto akcii. Chuang je podozrivý aj z podielu na organizácii nepovoleného protestu, ktorý sa konal ešte 21. júna pred policajnou stanicou.V posledných dňoch bolo v Hongkongu podobným spôsobom zadržaných viacero aktivistov a demonštrantov.Svoje znepokojnie nad zatýkaním prodemokratických demonštrantov v Hongkongu vyjadrila v piatok podľa agentúry AP aj vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová., vyhlásila Mogheriniová.Protesty v Hongkongu trvajú už tri mesiace. Prodemokratickí protestujúci žiadajú stiahnutie sporného zákona, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny, nezávislé vyšetrenie protestov v súvislosti s násilnými zásahmi polície, ako i to, aby sa protesty prestali nazývať, aby boli zadržaní ľudia zbavení obvinení a aby sa začalo s reformou politiky.