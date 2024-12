V hoteloch a penziónoch medziročne vzrástla návštevnosť, pribudli domáci aj zahraniční hostia

Počty cudzincov v hoteloch

Rekordné hodnoty v Žilinskom kraji

Súhrnná návštevnosť

15.12.2024 (SITA.sk) - Október priniesol ubytovacím zariadeniam na Slovensku 514-tisíc návštevníkov. Návštevnosť bola takmer o 9 % vyššia ako vlani, dynamickejšie medziročne rástli počty cudzincov ako domácich hostí.V hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach na Slovensku strávilo v októbri 2024 aspoň jednu noc vyše 514-tisíc hostí, čo bolo o 8,8 % viac než v rovnakom období minulého roka. Hodnoty historicky najúspešnejšieho roka 2019 síce stále neboli dosiahnuté, ubytovateľom chýbalo 10 % (necelých 59-tisíc) návštevníkov, no bol to najlepší október za posledných päť rokov.Hostia strávili v zariadeniach cestovného ruchu vyše 1,2-milióna nocí s priemernou dobou pobytu 2,4 noci. Takmer dve tretiny ubytovaných, teda 337-tisíc osôb, tvorili domáci návštevníci. Ich celkový počet bol medziročne vyšší o viac ako 6 %.V porovnaní s rokom 2019 bolo domácich hostí menej o 8 %. Napriek medziročnému rastu zahraničnej návštevnosti o takmer 14 % (177-tisíc ubytovaných) však počty cudzincov v hoteloch a penziónoch naďalej výrazne zaostávali za číslami z roka 2019, a to o 14,1 %.Príjemné počasie počas celého októbra prinieslo ubytovateľom medziročný nárast návštevnosti vo všetkých krajoch Slovenska, a to od 3,1 % v Žilinskom kraji až do 13,3 % v Košickom kraji. Najbližšie k rekordným hodnotám návštevnosti z roku 2019 bol aktuálne Žilinský kraj, ale všetkých osem regiónov malo nižšiu návštevnosť ako v októbri 2019.Najnavštevovanejším regiónom SR bol počas októbra Bratislavský kraj, v ubytovacích zariadeniach na jeho území prenocovalo viac ako 129-tistíc hostí. Prilákal 44 % všetkých cudzincov a 15 % domácich hostí. V rebríčku návštevnosti regiónov ďalej nasledovali kraje: Žilinský (103-tisíc návštevníkov), Prešovský (97-tisíc návštevníkov) a s výraznejším odstupom Banskobystrický kraj (57-tisíc hostí).V súhrne za prvých desať mesiacov roku 2024 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 5,1- milióna návštevníkov, čo bolo o 2,2 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Počty cudzincov medziročne vzrástli o 2,7 % a domácich hostí o 2 %. Súhrnná návštevnosť zostala naďalej pod úrovňou hodnôt roku 2019, za obdobie január – október chýbalo ešte 8 % návštevníkov.„Silné údaje možno očakávať aj v novembri, kedy trend priaznivého počasia taktiež prevažoval. Kľúčovou bude v cestovnom ruchu samozrejme zimná sezóna a hoci neočakávame v tomto roku prekonanie úrovni návštevnosti roku 2019, údaje ubytovateľov by mali byť počas zimného polroka naďalej silné. Prispeje k tomu nižšia DPH na ubytovanie, ale aj pokračujúci pozitívny vplyv nižšej úrovne inflácie u nás, ako aj pre návštevnosť dôležitých krajinách - Česko, Poľsko a Maďarsko. Na druhej strane však treba tiež povedať, že cena domácej zážitkovej dovolenky, spojená s návštevou lyžiarskych areálov a vodných parkov, sa vplyvom nových sadzieb DPH a vyššieho zdaňovania, či poplatkov, celkovo oproti predchádzajúcemu roku predraží,“ konštatoval analytik 365.bank