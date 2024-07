V hotelovej izbe v Bangkoku našli šesť mŕtvych ľudí, otrávili sa kyanidom

Otrava kyanidom

Jeden z nich bol vrahom

17.7.2024 (SITA.sk) - V thajskom Bangkoku vyšetrujú smrť šiestich ľudí, ktorých telá našli v izbe miestneho luxusného hotela. Ako referuje web news.sky.com, v šálkach a čajníku našli stopy po kyanide, pričom miestnosť, v ktorej mŕtvych našli, bola zvnútra zamknutá.Zdravotníci z nemocnice King Chulalongkorn Memorial Hospital uviedli, že prvé posmrtné výsledky tiež ukázali stopy rýchlo pôsobiacej smrtiacej chemikálie v tele každého z obetí a potvrdili, že zomreli na otravu kyanidom. Lekári stále čakajú na výsledky, ktoré ukážu presnú hladinu kyanidu v krvi každej obete.Štyroch vietnamských občanov a dvoch vietnamských Američanov našiel zamestnanec hotela. Jedlo objednané cez izbovú službu bolo nedotknuté, ale nápoje boli skonzumované. Štyri telá objavili v obývačke a dve v spálni.Zdá sa, že dve z obetí sa pokúšali dostať k dverám hotelovej izby, no skolabovali skôr, ako to stihli, uviedla polícia. Záznamy z hotela ukázali, že v izbe neboli žiadni iní návštevníci. Podľa thajskej polície bol jeden zo šiestich mŕtvych ten, kto spáchal vraždy v hoteli Grand Hyatt Erawan.„Po tom, čo personál priniesol čajové šálky a dve nádoby s horúcou vodou, mlieko a čajníky, jeden zo šiestich podal všetkým kyanid," uviedla polícia.Rozhovory s príbuznými mŕtvych podľa polície ukázali, že došlo k sporu o dlh. Policajti uviedli, že vyšetrovanie s pomocou FBI tiež odhalilo, že možným motívom by mohol byť konflikt medzi šiestimi obeťami v súvislosti s obrovskými investíciami.