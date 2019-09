V Hrončianskej doline otvorili novú cyklocestu, pomohli eurofondy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čierny Balog 24. septembra (TASR) – Hrončianska dolina otvorila svoje brány väčšiemu počtu cykloturistov. Od utorka tam pribudla nová štvorkilometrová cyklocesta, ktorá vedie z obce Čierny Balog, miestnej časti Krám, dolinou Čierneho Hrona popri Čiernohronskej železnici do Hronca a spája Valaskú, Podbrezovú a Brezno. Podľa starostu Čierneho Balogu Františka Budovca obec na ňu preinvestovala takmer 380.000 eur s podporou z eurofondov.Novú cyklocestu otvorili s miestnou rodáčkou, úspešnou slovenskou reprezentantkou v biatlone Paulínou Fialkovou.Horehronie je známy ako bike a e-bike región. Jeho územím vedie 800 kilometrov značených cyklotrás a patrí medzi vyhľadávané cykloturistické horské destinácie na Slovensku. Medzi najobľúbenejšie patrí práve Hrončianska dolina, ktorá spája Čierny Balog a Hronec, v nadväznosti na Osrblie s národným biatlonovým centrom.konštatuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie.Okrem nového cyklochodníka Hrončianska dolina láka návštevníkov jedinečnou novinkou na Slovensku – cyklodrezinami, s ktorými sa turisti privezú priamo do Čierneho Balogu, kde majú možnosť prehliadky novej atrakcie - vyhliadkovej veži.dodáva Budovec.Cyklotrasu chcú podľa neho postupne vybaviť oddychovými miestami a aj pre ukrytie sa pred dažďom, prípadne táboriskom, miestom pre vodákov.Obec vybavuje stavebné povolenie pre ďalší úsek cyklotrasy nadväzujúci na vybudovanú cyklotrasu, a to dolinkou v smere do Brezna. Má sa napájať na cyklotrasu, ktorú plánuje vybudovať Brezno.