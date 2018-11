V Humennom ocenili 110 pravidelných darcov krvi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Humenné 21. novembra (TASR) – Územný spolok Slovenského Červeného kríža (ÚzS SČK) v Humennom oceňoval v stredu pravidelných darcov krvi. Plaketu za tento humánny čin si prevzalo 110 z nich.Bronzovú Janského plaketu získalo 63 darcov, striebornú 28, zlatú 14, diamantovú traja a Kňazovického plaketu dvaja darcovia. Pre TASR to uviedla riaditeľka ÚzS SČK v Humennom Silvia Knapiková.poznamenala s tým, že sú to aj ľudia, ktorí darovali najvzácnejšiu tekutinu viac ako 120-krát a stále sa vracajú.skonštatovala.Ľudský život sa podľa jej ďalších slov neraz zvrtne a niekedy sa stane, že človek sa dostane do rúk niekoho iného, aby ho zachránil.upozornila.