V Humennom vznikol nový hokejový klub, jeho liga je zatiaľ otázna

Humenné 24. júla (TASR) - Po existenčných problémoch hokejového klubu MHK Humenné, ktorý v sezóne 2018/19 účinkoval v druhej najvyššej súťaži, vznikol v meste nový klub. HC 19 Humenné nie je nástupnícky klub, má však ambíciu udržať hokej v meste a fungovať v skromnejších a transparentnejších pomeroch. Informoval o tom portál novinyzemplina.sk s odvolaním sa na Podvihorlatské noviny.V druhej najvyššej súťaži už nebudú pôsobiť MHK Humenné a ani B-mužstvo Nových Zámkov. Na dve voľné licencie sú traja záujemcovia - Žiar nad Hronom, Púchov a novovzniknutý HC 19 Humenné. O ich prípadnej účasti v 1. lige by sa malo rozhodnúť na augustovom zasadnutí Združenia oddielov a klubov SZĽH.Humenský MHK sa počas sezóny 2018/2019 dostal do existenčných problémov. Klub sa síce z najhoršieho dostal, dokončil sezónu a A-mužstvo dokonca postúpilo do play off, no naďalej existujú podlžnosti, ktoré ho brzdia v napredovaní.uviedol predseda klubu Peter Ždiňák.Keďže nový klub bude fungovať ako občianske združenie, nebude mať nič v nájme a schválené financie pôjdu výlučne na činnosť klubu. Jeho zástupcovia podali prihlášky do prvej aj druhej ligy.prezradil Ždiňák.Budovanie kádra pre sezónu 2018/2019 bude na programe dňa až po tom, čo bude jasné, v ktorej súťaži bude HC 19 Humenné štartovať. Podľa Ždiňáka má klub prisľúbených 80-tisíc eur a ďalšie financie by mali pribudnúť od sponzorov.poznamenal Ždiňák.