V indickom Kérale povodne odrezali od sveta státisíce ľudí

Naí Dillí 18. augusta (TASR) - Státisíce ľudí sú stále odrezané od sveta v povodňami postihnutom indickom štáte Kérala, informovala v sobotu agentúra AP.Na záchranných operáciách sa podieľajú desiatky armádnych vrtuľníkov a približne 400 záchranných člnov. Iba v priebehu piatka sa záchranárom podarilo dostať do bezpečia viac než 82.000 ľudí, uviedli miestne úrady. Neustály silný dážď, ktorý začal sužovať túto turistami obľúbenú oblasť v priebehu minulého týždňa a očakáva sa, že počasie by sa malo začať zlepšovať až v nedeľu. Povodne si vyžiadali najmenej 324 obetí, pričom 35 hlásili len v priebehu piatka.Indický premiér Naréndra Módí sa v sobotu zúčastnil na leteckom prieskume postihnutého regiónu a uviedol, že vláda poskytne štátu Kérala finančnú pomoc vo výške piatich miliárd rupií (63,2 milióna eur).Podľa miestnych úradov ide o najhoršie záplavy, aké túto časť Indie postihli za posledných 100 rokov. Pre viac ako 200.000 ľudí, ktorí boli v dôsledku povodní nútení opustiť svoje domovy, bola vláda nútená zriadiť provizórne tábory.Monzúnové dažde v Indii každoročne pripravia o život stovky ľudí. Obdobie dažďov trvá od júna do septembra.