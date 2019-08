V indickom štáte Ásám prišlo o štátnu príslušnosť 1,9 milióna ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Guváhátí 31. augusta (TASR) - Takmer dva milióny ľudí v indickom štáte Ásám na severovýchode krajiny bolo vynechaných zo zoznamu obyvateľstva, ktorého finálnu podobu v sobotu zverejnila vláda. Stalo sa tak po zdĺhavom a náročnom prieskume zameranom na ilegálnu imigráciu. Podľa niektorých kritikov táto iniciatíva cieli na moslimskú menšinu žijúcu v danom regióne.Nenávisť voči ilegálnym prisťahovalcom tlie v Ásáme, jednom z najchudobnejších indických štátov, už niekoľko rokov, pričom miestni obyvatelia obviňujú cudzincov - najmä zo susedného Bangladéša - z toho, že im berú prácu a pozemky, informuje tlačová agentúra Reuters.Úrady skontrolovali dokumenty takmer 33 miliónom ľudí pre účely aktualizácie Národného registra obyvateľstva (NRC), na ktorý napokon nezaradili zhruba 1,9 milióna osôb z Ásámu. Tí, ktorí sa na zozname nenachádzajú, majú 120 dní na to, aby dokázali svoje občianstvo na stovkách regionálnych úradoch známych ako cudzinecké tribunály. Ak tie rozhodnú, že ide o ilegálnych imigrantov, môžu sa odvolať na vyšších súdoch.Kritici obviňujú nacionalistickú Indickú ľudovú stranu (BJP) premiéra Naréndru Módího z podnecovania nenávisti voči ilegálnym prisťahovalcom a zneužívania NRC na útoky aj proti legálnym moslimským občanom. Módího blízky spojenec, minister vnútra Amit Šáh, predtým prisľúbil, že krajinu zbaví ilegálnych imigrantov, ktorých označil za "termitov". Ásámské úrady tvrdia, že nevedia, čo budú robiť s týmito oficiálne vyhlásenými cudzincami bez štátnej príslušnosti; Bangladéš sa totiž nezaviazal, že ich prijme.NRC je zoznam ľudí, ktorí vedia preukázať, že prišli do Indie do 24. marca 1971 - deň predtým, ako Bangladéš vyhlásil nezávislosť od Pakistanu, vysvetľuje stanica BBC. NRC vznikol už v roku 1951 na určenie, kto sa narodil v Ásáme a je preto Ind, a kto môže byť imigrantom z Bangladéša. Register bol aktualizovaný po prvý raz.