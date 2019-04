V Indii sa začala tretia, najrozsiahlejšia fáza parlamentných volieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 23. apríla (TASR) - V Indii sa v utorok začala tretia a najrozsiahlejšia fáza šesťtýždňových parlamentných volieb, počas ktorej môže odovzdať svoj hlas 188 miliónov ľudí. Hlasuje sa v 117 volebných obvodoch v 15 štátoch a federálne kontrolovaných územiach, informovala agentúra Reuters.Indický premiér hlasoval vo svojom domovskom štáte Gudžarát ležiacom na západe krajiny, pričom opätovne vyzdvihol svoje odhodlanie bojovať proti terorizmu. V Gudžaráte sa Módí ráno stretol so svojou matkou a následne sa v otvorenom džípe presunul do volebnej miestnosti.Gudžarát je pre Módího a jeho hinduistickú nacionalistickú Indickú ľudovú stranu (BJP) dôležitý aj preto, že tam začínal svoju politickú kariéru, pripomína stanica BBC.Všeobecné parlamentné voľby, ktoré majú celkovo sedem fáz, sa začali 11. apríla a skončia sa 19. mája. Hlasy budú sčítané 23. mája. Indický parlament má 545 členov.BJP agresívne presadzuje Módího agendu národnej bezpečnosti, snažiac sa odviesť pozornosť od obvinení opozície zo zlého vedenia hospodárstva, nedostatočného vytvárania pracovných miest a ťažkostí roľníkov.Vo voľbách je zaregistrovaných približne 900 miliónov voličov, ktorí si vyberú zákonodarcov do dolnej komory indického parlamentu. O kreslá sa súperia tisíce strán.Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že favoritom je práve 68-ročný Módí, ale má vážnych súperov — dvoch potomkov známej indickej politickej dynastie Néhrúovcov-Gándhíovcov, ktorí sa pokúšajú ťažiť z jeho zlých výsledkov.Na konci tretej fázy bude odvolené vo vyše polovici okrskov.