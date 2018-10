V Indii vypukla nákaza vírusom zika, počet prípadov prekročil 100

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 22. októbra (TASR) - Počet prípadov nakazenia vírusom zika prekročil 100 v štáte Rádžastán na severe Indie, kde historické paláce a pevnosti prilákajú ročne obrovské množstvá turistov.Tlačová agentúra Press Trust of India (PTI) v pondelok informovala, že minulú sobotu nahlásili z Džajpuru, hlavného mesta štátu, osem nových prípadov nakazenia.Podľa PTI nové prípady hlásili práve v období, keď sa štátne ministerstvo zdravotníctva snaží vyšetrovaním zistiť príčinu vypuknutia infekcie zikou u tehotných žien v prvom trimestri ich gravidity.K príznakom infekcie vírusom zika patrí horúčka, vyrážky a bolesti hlavy i kĺbov. Ochorenie sa dáva v niektorých prípadoch do súvislosti aj s ťažkými vývojovými poruchami u novorodencov, a to s deformáciami mozgu.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že prvý prípad v Indii hlásili v januári 2017 z mesta Ahmadábád v západnom štáte Gudžarát.WHO tiež informovala, že nákaza zikou, ktorú šíria komáre, sa vyskytla v 86 krajinách.