V internetovej kampani dominujú PS/Spolu a Smer-SD, skokanom mesiaca je Dankova SNS

Smer míňa peniaze na kampaňové videá

Dankova SNS skokanom mesiaca

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2020 (Webnoviny.sk) - V internetovej kampani dominujú PS Smer-SD , sekundujú im Vlasť Borisa Kollára . Informovala o tom Transparency International Slovensko (TIS) na svojom facebookovom profile. Vyplýva to z oficiálnych dát amerických internetových gigantov Facebook a Google.Počas prvých dvoch mesiacov oficiálnej volebnej kampane už minuli slovenské politické strany 440 tisíc eur. Najviac financií na reklamu minula prostredníctvom dvoch najsilnejších online firiem koalícia PS/Spolu a to 95 tisíc eur, najviac na Google YouTube reklamách, ktorá ich vyšla na 45 tisíc eur.Druhou stranou je strana Smer, ktorá kraľuje na facebooku a instagrame , kde si kúpila reklamu za 67 tisíc eur. Väčšinu z týchto zdrojov minula strana počas decembra.Rozdiel medzi dvoma najväčšími kampaňami spočíva v tom, že PS/Spolu investuje peniaze do množstva malých reklám, zatiaľ čo Smer míňa peniaze na kampaňové videá. Na nich sa opoziční lídri hádajú pred parlamentom alebo vyzerajú ako škôlkari. Len táto forma propagácie vyšla Smer na 17 tisíc eur.Na treťom a štvrtom mieste v online výdavkoch sú strany Vlasť a Sme rodina. Oba subjekty minuli na internetovú kampaň okolo 40 tisíc eur. Vlasť je silná na oboch platformách, kým hnutie Borisa Kollára ako jediný väčší politický subjekt viac inzeruje cez YouTube ako Facebook.Skokanom mesiaca je SNS , ktorá v decembri minula na facebooku 28 tisíc eur, čo bol druhý najvyšší objem na tejto sociálnej sieti celkovo za Smerom. Ten oproti novembru na facebooku reklamnú silu takmer zdvojnásobil.Kým v novembri minuli strany cez FB 130-tisíc eur, v decembri to bolo celkovo už 200-tisíc. Strany už cez transparentné účty minuli 6 miliónov eur.Z toho Smer registruje výdavky za 1,3 milióna eur, PS/Spolu za milión a strany SaS a Za ľudí cez 600-tisíc eur. Niektoré výdavky sú však hradené dopredu, iné až po príchode faktúr za dodané služby, preto kampaň, ktorú je vidno v teréne, nemusí odzrkadľovať reálne výdavky strán. Parlamentné voľby na Slovensku v roku 2020 budú v sobotu 29. februára od 7:00 do 22:00. Voliť môžu slovenskí občania, ktorí v deň volieb dovŕšia 18 rokov. Hlasovať v parlamentných voľbách sa dá aj mimo miesta trvalého bydliska, a to na hlasovací preukaz.