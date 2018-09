V irackom parlamente vznikli dva bloky, ktoré chcú vytvoriť vládu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 3. septembra (TASR) - Šestnásť politických zoskupení v Iraku v nedeľu oznámilo, že sa dohodlo na vytvorení najväčšieho bloku v parlamente, ktorý bude schopný zostaviť vládu a menovať premiéra. Súčasťou bloku sú aj koalície pod vedením vplyvného šiitského duchovného Muktadu Sadra a úradujúceho premiéra Hajdara Abádího, informovala televízia as-Sumaríja.Blok 16 politických zoskupení má k dispozícii 177 kresiel v 329-člennom parlamente, ktorý sa po prvýkrát zíde v pondelok, viac ako tri mesiace po voľbách, poznačených obvineniami z podvodov. Kurdské strany v ňom nemajú zastúpenie.Dohoda bola dosiahnutá na stretnutí, ktoré sa konalo v nedeľu v Bagdade a zúčastnili sa ho lídri jednotlivých zoskupení, uviedli zdroje blízke tejto schôdzke.Podľa agentúry Reuters si však nárok na zostavenie novej vlády robí aj konkurenčný blok, ktorý vytvorila koalícia pod vedením exministra Hádího Ámirího a zoskupenie okolo expremiéra Núrího Málikího. Ten tvrdí, že je najväčší a vďaka prebehlíkom z konkurenčného bloku disponuje 145 hlasmi.Najviac kresiel v parlamente (54) získala vo voľbách konaných 12. mája koalícia pod vedením Muktadu Sadra, hlasného odporcu Spojených štátov a Iránu, ktorá odsunula na tretie miesto Abádího blok (42 kresiel). Na druhom mieste skončila so 48 kreslami Ámirího koalícia s úzkymi väzbami na Irán a vplyvné šiitské milície.Žiadna volebná koalícia však v prvých voľbách od vyhlásenia víťazstva nad militantmi z tzv. Islamského štátu v decembri minulého roka nezískala jasnú väčšinu. Májové voľby boli zároveň prvé, v ktorých sa použil systém elektronického hlasovania.Štvorročné funkčné obdobie doterajšieho irackého parlamentu uplynulo 30. júna. Krajinu odvtedy až do opakovaného spočítania hlasov dočasne riadila vláda s obmedzenými právomocami. Výsledky volieb potvrdil 19. augusta iracký Federálny najvyšší súd.Na pondelňajšom ustanovujúcom zasadaní sa bude voliť predseda parlamentu - spravidla to býva sunnita - a dvaja podpredsedovia. Poslanci potom majú 30 dní na zvolenie nového prezidenta Iraku, ktorým je tradične Kurd. Nový prezident má následne 15 dní na to, aby najsilnejší blok v parlamente poveril zostavením vlády.