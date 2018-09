V Iráne zadržali 22 ľudí v súvislosti s útokom v Ahváze

Tisíce ľudí sa zhromaždili v pondelok 24. septembra 2018 v uliciach mesta Ahváz na juhozápade Iránu, aby si uctili pamiatku obetí útoku na účastníkov vojenskej prehliadky, pri ktorom zahynulo 25 ľudí vrátane 12 príslušníkov elitných revolučných gárd. Irán na pondelok vyhlásil štátny smútok. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 25. septembra (TASR) - V Iráne zadržali 22 ľudí v súvislosti so sobotňajším útokom na účastníkov vojenskej prehliadky, ktorý si v meste Ahváz na juhozápade krajiny vyžiadal 25 obetí vrátane 12 príslušníkov elitných revolučných gárd a viac ako 60 zranených.Zadržaní, ktorí sa podľa iránskych úradov priznali k teroristickému útoku v Ahváze, sú členmi separatistickej skupiny Ahvázsky národný odpor.Informovala o tom v utorok tlačová agentúra DPA.Irán v reakcii na útok v pondelok vyhlásil štátny smútok. V provincii Chúzestán zostali verejné úrady, banky, školy a univerzity zatvorené.Iránsky najvyšší predstaviteľ ajatolláh Alí Chameneí obvinil z útoku v Ahváze štáty Perzského zálivu podporované Washingtonom a nariadil bezpečnostným silám, aby vypátrali zodpovedných.K streľbe v Ahváze sa prihlásila nielen extrémistická organizácia Islamský štát (IS), no tiež protivládna skupina etnických Arabov nazvaná Ahvázsky národný odpor, ktorá je strešnou organizáciou viacerých radikálnych hnutí.Všetkých štyroch útočníkov zlikvidovali príslušníci iránskych bezpečnostných síl.Atak v pondelok odsúdila Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov, ktorá ho označila za "odporný a zbabelý útok" s tým, že jeho organizátori musia byť povolaní na zodpovednosť.