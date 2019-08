V iránskom vesmírnom centre zrejme explodovala raketa, do vesmíru mala vyniesť satelit

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.8.2019 (Webnoviny.sk) - V iránskom vesmírnom centre v provincii Semnan údajne explodovala raketa, ktorá mala vyniesť do vesmíru satelit. Americká spoločnosť Planet Labs Inc. na štvrtkových záberoch zachytila čierny dym nad poškodenou odpaľovacou rampou a tiež trosky rakety.David Schmerler z Middlebury Institute of International Studies pre agentúru AP uviedol, že na základe satelitných záberov vo Vesmírnom centre imáma Chomejního explodovala raketa počas štartu alebo krátko po ňom. Irán sa k prípadu zatiaľ nevyjadril.