V Iuvente netlačia na výsledky, tréner Dávid si pochvaľuje mladý tím

Na archívnej snímke hádzanárky Iuventy Michalovce. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Michalovce 6. augusta (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce vstúpia do sezóny 2019/20 s novým trénerom Petrom Dávidom a výrazne omladeným kádrom. V ňom už nefigurujú stálice nedávnych sezón Veronika Habánková či Tetjana Fiľková-Trehubová, ktoré nahradili mladšie legionárky. Slovenský majster by však rád získal domáce tituly, v československej MOL lige túži po medaile.V kádri je viacero hráčok narodených po roku 2000 a ambícia dať priestor najmä mladým sa prejavila aj pri angažovaní legionárok. Novými tvárami sa stali Čiernohorky Marija Radovičová, Milica Trifunovičová, Ukrajinka Anastasija Burdinová a poľská brankárka Weronika Kordowiecka, pričom prvé tri sú ešte v tínedžerskom veku.konštatoval Dávid.Obdobie prípravných zápasov sa pre Michalovčanky začne v piatok 9. augusta, keď v domácom prostredí odštartujú 25. ročník Memoriálu Tomáša Jakubča.uviedol tréner Iuventy.Zámerom vedenia klubu pri budovaní kádra bola snaha angažovať mladé hráčky. To sa aj podarilo, hoci s výnimkou vlastných dorasteniek prišli iba legionárky.uviedol športový riaditeľ Jan Beňadik.Ciele klubu v sezóne 2019/2020 sú titul majstra SR i víťazstvo v Slovenskom pohári, ako aj medaila v československej MOL lige. Iuventa bude účinkovať tiež v Pohári EHF. V 1. kole nastúpi proti švajčiarskemu Spono Eagels, dvojzápas sa odohrá 14. a 15. septembra v Chemkostav aréne.