V Izraeli i diaspóre slávia sviatok stánkov

Sukkot je siedmy a posledný židovský sviatok. Nazývajú ho aj Sviatok stánkov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 14. októbra (TASR) - V Izraeli sa v nedeľu po západe slnka začal sláviť sviatok sukkot (sviatok stánkov). Informoval o tom denník The Jerusalem Post. Sviatok sa slávi aj v židovských komunitách po celom svete.Sukkot patrí medzi pútnické sviatky a slávi sa po Dni zmierenia (Jom kipur). Sukkot má dva významy: pripadá na jesenný čas, čas zberu úrody na poliach a vinobrania, takže je poľnohospodárskym sviatkom. Druhý význam sviatku má korene v histórii a pripomína putovanie izraelského národa na púšti po odchode z Egypta.Typickou súčasťou osláv sviatku sukkot je stavanie stánkov, stanov, chatrčí, ktoré sú pripomenutím odhodlania zotročeného židovského národa opustiť Egypt a vydať sa do neistoty púšte za slobodou. Počas sviatku rodiny zvyknú jedávať práve v stane, čo je spomienka na provizórne obydlia predkov. Ak je dobré počasie, v stanoch aj spia.Ďalším typickým prvkom sviatku je kytica, skladajúca sa zo štyroch prvkov: sú to vždy zelené listy myrty, prúty potočnej vŕby, palmové listy (lulav) a citrusový plod - cedrát.Aj keď sviatok sukkot trvá celý týždeň, nie všetky dni sa slávia rovnakým spôsobom. Prvý deň sviatku sa označuje Jom tov (dobrý deň), ostatné sú Chol hamoed (všedné dni sviatku). Jom tov sa charakterom podobá šabatu. Chol hamoed možno chápať ako sviatok a všedný deň zároveň, to znamená, že neplatia určité "obmedzenia", môže sa napríklad cestovať či pracovať.V posledný deň sviatku sukkot veriaci v synagógach dostávajú jablká namočené do medu. V tento deň dostávajú aj poslednú príležitosť činiť pokánie a získať odpustenie.Izraelčania sa počas sviatku sukkot radi navštevujú, podnikajú výlety do prírody alebo za kultúrou.