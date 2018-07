V Izraeli prijali zákon, ktorý trestá mimovládky kritizujúce armádu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 17. júla (TASR) - Izraelský parlament v pondelok večer schválil zákon, ktorý ministerstvu školstva umožňuje zakázať, aby školy navštevovali predstavitelia mimovládnych organizácií, ktoréTento zákon je vo všeobecnosti známy ako "zákon o prelomení mlčania" - podľa názvu mimovládnej organizácie združujúcej bývalých príslušníkov izraelskej armády, ktorí kritizujú aktivity izraelských ozbrojených síl v Predjordánsku a v pásme Gazy.Mimovládna organizácia Šovrim štika (Prelomiť mlčanie; v angličtine Breaking the Silence, BtS) je preto v Izraeli terčom útokov pravicových organizácií, a to aj za zozbieranie anonymných svedectiev asi 1000 bývalých vojakov, ktorí vypovedajú o okolnostiach svojej služby v armáde.Spravodajský portál Ynetnews v utorok spresnil, že nový zákon sa okrem organizácií, ktoré systematicky kritizujú vojakov izraelskej armády a jej akcie a ktoré budú mať zákaz vstupovať do izraelských škôl a hovoriť so žiakmi, vzťahuje aj na všetkých, čo kritikou izraelských vojakov a armády v zahraničíOrganizácia Šovrim štika vo svojom vyhlásení z utorka uviedla, že prijatý zákon umlčí vojakov, ktorí, a budúcim vojakom