V Izraeli sa násilnosti rozšírili do viacerých miest, v Pásme Gazy zahynuli už desiatky ľudí

Pokus o lynčovanie

Vrie im krv v žilách

Militanti vypálili tisíc rakiet

Posunom bola návšteva z Egypta

13.5.2021 - Zatiaľ čo si izraelská armáda a palestínski militanti z Pásma Gazy vymieňajú smrtiace letecké a bombové útoky, nepokoje a násilné strety medzi arabským a židovským obyvateľstvom sa rozšírili do viacerých izraelských miest. Informuje o tom spravodajský portál CNN.V Bat Jam, južne od prístavného mesta Jaffa, skupina asi 20 židov zaútočila na arabského šoféra, ktorého udierali kovovými predmetmi a kopali do hlavy. Muža so zraneniami odviezli do nemocnice.V Akku, severne od Haify, zas zaznamenali pokus o lynčovanie zo strany arabského davu, po ktorom je židovský muž v kritickom stave. Podľa informácií CNN sa pritom podobné útoky odohrávajú aj v ďalších mestách.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu násilnosti odsúdil ako „neprijateľné" a vyjadril sa, že nariadil polícii, aby využila svoje núdzové právomoci, posilnila sa s pomocou pohraničných jednotiek a tam, kde je to potrebné, zaviedla zákaz vychádzania.„Nič neospravedlňuje lynčovanie Židov Arabmi a nič neospravedlňuje lynčovanie Arabov Židmi," skonštatoval vo vyhlásení a občanom Izraela zároveň odkázal, že je mu jedno, že im „vrie krv" v žilách, ale nesmú brať právo do vlastných rúk.„Nesmiete vziať obyčajného arabského občana a pokúsiť sa ho zlynčovať - rovnako, ako nemôžeme sledovať, ako to robia arabskí občania židovským občanom," uzavrel.Militanti z Pásma Gazy vypálili od najnovšieho vzplanutia konfliktu v pondelok popoludní na Izrael viac ako tisíc rakiet a Izrael reagoval ničivými leteckými útokmi na Gazu.Izraelské bombardovanie Gazy dosiaľ podľa najnovších údajov zabilo už najmenej 83 ľudí, vrátane 17 detí a siedmich žien. Vo štvrtok o tom informovalo palestínske ministerstvo zdravotníctva sídliace v Gaze. Najmenej 487 ľudí utrpelo zranenia rôzneho druhu.Od pondelka prišlo o život aj sedem Izraelčanov a zranenia utrpelo viac ako 200 ďalších. Vyplýva to zo stredajších informácií izraelskej armády.Významným posunom z pohľadu medzinárodného mediačného úsilia bola návšteva egyptských predstaviteľov, ktorí sa ukázali ako kľúčoví už pri ukončení bojov v minulosti. Najprv sa stretli s lídrami Hamasu v Gaze a potom rokovali s Izraelčanmi v Tel Avive. Informuje o tom agentúra AP s tým, že sa však zdá, že Izrael i Hamas sú odhodlaní pokračovať.Napriek správam o prítomnosti mediátorov vypálili militanti z Gazy sériu takmer 100 rakiet. Netanjahu zas navštívil batérie izraelského systému protivzdušnej obrany Železná kupola, ktorý už podľa armády zachytil 90 % z 1 200 rakiet z Gazy, ktoré dosiahli Izrael. Večer predtým izraelská televízia informovala, že nariadili rozšírenie ofenzívy, pričom podľa armády zasiahli už 600 cieľov Gaze.