V Japonsku pred tajfúnom zachraňuje ľudí armáda

Autá potopené v zaplavenej rezidenčnej oblasti na ulici v meste Ise v centrálnom Japonsku 12. októbra 2019. Silný tajfún Hagibis zasiahol v sobotu oblasť Tokia na hlavnom japonskom ostrove Honšú, ktorú bičovali silné dažde a vietor. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 13. októbra (TASR) - Japonsko nasadilo desaťtisíce vojakov a záchranárov po tom, ako sa krajinou prehnal jeden z najsilnejších tajfúnov za desaťročia. Tajfún Hagibis si vyžiadal najmenej 26 mŕtvych a 175 zranených. Nezvestných ostáva minimálne 18 ľudí. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters.Mimoriadne silný tajfún Hagibis zasiahol v sobotu oblasť Tokia na hlavnom japonskom ostrove Honšu, spôsobil mohutné záplavy, a následne smeroval na sever, kým sa znova presunul nad more.Na záchranných operáciách sa podieľa celkovo 27.000 vojakov a príslušníkov záchranných zložiek. Krajinu sužujú najhoršie záplavy v nedávnej histórii. Armáda pomáha vyťahovať uviaznutých civilistov zo zatopených budov a aut.Živel so sebou priniesol rekordný objem zrážok a ochromil hlavné mesto Tokio, informovala verejnoprávna televízia NHK. Bez prúdu je takmer pol milióna obyvateľov.V strednom a severovýchodnom Japonsku sa rozvodnilo desať riek, zo svojich korýt sa povylievali aj desiatky ďalších, uviedla vláda s tým, že tento stav komplikuje záchranné práce. Obyvatelia sa zhromaždili v evakuačných strediskách. Niektorí zahynuli cestou do bezpečia.Medzi najviac poškodené patrí mesto Nagano v strednom Japonsku, kde rieka Čikuma zatopila širokú oblasť. Ľudí z domovov pomáhali dostávať vojenské vrtuľníky.Hoci sa v nedeľu ráno sila búrky výrazne oslabila, škody sú podľa hovorcu japonskej vlády značné.Meteorológovia už pred príchodom Hagibisu varovali, že to bude zrejme najhorší tajfún, aký zasiahol Japonsko za 60 rokov.