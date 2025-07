V Jasove konečne nastal pokoj. Polícia zadržala muža, ktorý sa opakovane vlámal do domov a kradol aj jedlo a káble

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.7.2025 (SITA.sk) - Obyvatelia obce Jasov v okrese Košice - okolie môžu opäť pokojne spávať. Policajtom sa podarilo zadržať 24-ročného Vojtecha, ktorý navštevoval ich pozemky a domy a odnášal si rôzne predmety. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová , Vojtech spolu s komplicom si ešte v noci zo 14. na 15 júna odniesli z jasovskej píly motorovú pílu, nabíjací kábel či tašku s notebookom.Podľa polície sa páchateľ v noci z 23. na 24. júna pohyboval po pozemku jedného z rodinných domov, čo potvrdil aj kamerový záznam majiteľov. Z auta na dvore si odniesol ťažné lano, štartovacie káble a autolekárničku. V ďalšom prípade 1. júla pred polnocou vošiel cez okno do iného domu, odkiaľ ukradol peňaženku so 100 eurami, kávu, jogurty, syry, voňavky, prsteň zo žltého kovu a holiaci strojček.O dva dni neskôr sa do domu vrátil a odniesol si batoh so zrnkovou kávou, magnetickú tabuľu a čelovku. Obyvateľa domu však zobudili zvuky a páchateľa vyrušil pri úteku. „Získanými operatívnymi informáciami sa podarilo zistiť totožnosť neželaného návštevníka, ktorého následne aj vďaka spolupráci so starostom obce Jasov a rómskymi miestnymi občianskymi poriadkovými službami (MOPS) zadržali,“ uviedla polícia.Vyšetrovateľ muža obvinil z prečinu porušovania domovej slobody a prečinu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Zároveň bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.