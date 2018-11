V Jemene zahynulo v bojoch najmenej 149 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saná 12. novembra (TASR) - Najmenej 149 ľudí vrátane civilistov zahynulo v priebehu 24 hodín v bojoch vládnych síl s povstalcami, ktoré prebiehajú v prístavnom meste Hudajda ležiacom na západe Jemenu. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.Zdroj z prostredia jemenských ozbrojených síl potvrdil, že medzi obeťami sú siedmi civilisti.Podľa predstaviteľov miestnych nemocníc pri intenzívnych ozbrojených zrážkach v Hudajde zahynulo 110 povstalcov nazývaných húsíovia, ktorých podporuje Irán, a 32 príslušníkov vládnych síl.Zdroj v jemenskej armáde tiež potvrdil, že koalícia vedená Saudskou Arábiou uskutočnila v noci na pondelok viacero útokov, ktorých cieľom boli pozície povstalcov.Hudajda je dôležitým prístavom, kadiaľ prúdi do Jemenu humanitárna pomoc. Pod kontrolou šiitských húsíov, ktorí obsadili aj hlavné mesto Saná a ďalšie časti Jemenu, je od roku 2014. Ich postup donútil v roku 2015 Saudskú Arábiu a ďalšie sunnitské spojenecké krajiny začať letecké útoky, aby sa povstalci nedostali do Adenu - dočasného sídla jemenskej vlády podporovanej Saudskou Arábiou.OSN nedávno varovala, že v Jemene, chudobnej arabskej krajine zmietanej vojnovým konfliktom, hrozí vypuknutie rozsiahleho hladomoru, ktorý by mohol postihnúť až 14 miliónov ľudí.