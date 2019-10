V Jeruzaleme zbúrali rekordný počet domov postavených bez povolenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 24. októbra (TASR) - Izraelské úrady zbúrali tento rok vo východnom Jeruzaleme najmenej 140 domov patriacich Palestínčanom a postavených bez stavebného povolenia.Informovala o tom vo štvrtok nezisková organizácia Izraelské informačné centrum pre ľudské práva na okupovaných územiach (Be-celem), pričom uviedla, ide o najvyšší počet demolácii v priebehu roka od začiatku evidencie týchto prípadov v roku 2004.Ide o budovy postavené bez stavebného povolenia. Palestínčania žijúci v oblastiach pod izraelskou správou však doklady potrebné na stavbu získavajú od izraelských úradov len veľmi ťažko, poznamenala AP.K demolácii domov postavených Palestínčanmi bez povolenia dochádzalo počas tohto roka v čase, keď sa začala zvyšovať výstavba židovských osídlení vo východnom Jeruzaleme a na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Tento trend badať od nástupu Donalda Trumpa do funkcie prezidenta USA.Organizácia Be-celem vo štvrtok uviedla, že tento rok prišlo o svoj domov 238 Palestínčanov vrátane 127 maloletých. Druhý najvyšší počet demolácií palestínskych domov postavených bez povolenia zaznamenali v roku 2016, keď ich bolo zbúraných 92.Tlačová agentúra AP, ktorá o správe informovala, uviedla, že izraelskí predstavitelia zatiaľ neodpovedali na jej žiadosti o komentár.Podľa Be-celemu v mnohých prípadoch sa vlastníci rozhodnú zbúrať svoje domovy vlastnými silami, aby sa vyhli vysokým poplatkom, ktoré si za to účtujú izraelské úrady. Zo 140 domov, ktoré boli v tomto roku zrovnané so zemou, sa pre tento krok rozhodlo 31 majiteľov.Okrem budov slúžiacich na bývanie sa demolujú aj obchody - tento rok ich bolo zbúraných už 76, zatiaľ čo za celý rok 2018 len 70.Štatistika sa týka len budov postavených bez povolenia; nie domov, ktoré izraelské úrady nariadili zničiť z represívnych dôvodov ako odvetu za zabitie alebo zranenie izraelských občanov.Izrael tvrdí, že taktika búrania domov údajných militantov odrádza Palestínčanov od páchania násilností. Samotní Palestínčania to však považujú za formu kolektívneho trestu.Izrael okupuje západný breh rieky Jordán – Predjordánsko – a východný Jeruzalem od šesťdňovej vojny z roku 1967. Izraelské osady vybudované na tomto území sú medzinárodným spoločenstvom považované za ilegálne a ich rozširovanie, ako i budovanie ďalších je označované za hlavnú prekážku pre dosiahnutie mieru v tejto časti Blízkeho východu. Ide totiž o územie, ktoré by sa malo stať súčasťou palestínskeho štátu.