V júli bol na Slovensku aj jeden stupeň, najvyššiu teplotu namerali v Senici

Júl bol "teplotne normálny"

Veľmi zlá situácia s vlahou je v Hurbanove

9.8.2020 (Webnoviny.sk) - Počas júla bolo na západnom Slovensku oveľa viac tropických dní, než vo východnej časti krajiny. Na sociálnej sieti to uviedol Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) Kým v niektorých mestách západného Slovenska teplota prekročila hranicu 30 stupňov Celzia počas júla 17-krát, v Trebišove to bolo šesťkrát, v Košiciach iba dvakrát a v Medzilaborciach dokonca ani raz. Vo väčšine miest západného Slovenska zažili obyvatelia počas júla vyše 30-stupňové teploty aspoň desaťkrát.Napriek vysokým teplotám SHMÚ vyhodnotil júl ako „teplotne normálny“. Najväčšie teplo zažili 28. júla obyvatelia Senice, kde namerali 36 stupňov Celzia.Naopak, absolútne najnižšia teplota na staniciach s nadmorskou výškou do tisíc metrov bola pozorovaná v dvoch lokalitách. Dňa 8.júla bol v Stratenej v časti Dobšinská Ľadová Jaskyňa nameraný jeden stupeň, rovnaká teplota bola aj 14.júla v obci Huty na Liptove.Meteorológovia konštatujú, že na väčšine územia bol júl z pohľadu na úhrn zrážok v medziach normálu. Spadlo zväčša 40 až 100 milimetrov. Lokálne, najmä na východe, boli namerané aj vyššie mesačné úhrny. Vďaka búrkam boli v celkovom úhrne zrážok veľké rozdiely aj na lokalitách, ktoré sú od seba vzdialené len veľmi málo.Najvyšší úhrn bol v Tatranskej Javorine, kde napadlo 215,7 milimetra a v Gánovciach pri Poprade, kde v júli napadlo 195,2 milimetra. Naopak, veľmi málo zrážok za celý mesiac spadlo na bratislavskej Kolibe, len 25,3 milimetra a tiež v Hurbanove, kde zaznamenali celkové zrážky na úrovni 27,8 milimetra.Veľmi zlá situácia s vlahou je podľa SHMÚ aktuálne v Hurbanove, kde od 1.apríla do 31.júla 2020 spadlo celkovo iba 113,9 milimetrov zrážok. Meteorológovia udávajú, že od začiatku roka dosahuje nedostatok zrážok v Hurbanove už 100 milimetrov.