V júli na Slovensku zbankrotovalo 1278 ľudí, o 72 % viac než vlani

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. augusta (TASR) - V júli tohto roka zbankrotovalo na Slovensku 1278 ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy zbankrotovalo 1092 občanov Slovenska, to znamenalo nárast o 17,03 %. V medziročnom porovnaní to pritom predstavovalo nárast o 72,47 %, keďže v siedmom mesiaci minulého roka bolo vyhlásených 741 osobných bankrotov.Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií. Celkovo bolo od začiatku tohto roka do konca júla na Slovensku vyhlásených 7624 osobných bankrotov, zatiaľ čo počas celého minulého roka ich bolo 5239.uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.Varovným trendom však podľa jej slov je, že vekovo najpočetnejšej skupine dlžníkov, ktorú tvoria štyridsiatnici, sa pomerne tesne približujú dlžníci - muži vo veku 30 až 39 rokov. Tí vo svojom produktívnom živote môžu využiť osobný bankrot na oddlženie ešte raz v prípade, ak nedôjde k zmene legislatívy.upozornila Marková.V júli 2018 bolo pritom najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji, a to 344. Naopak, najmenej ich bolo v Trnavskom kraji – 70.Z celkového počtu osobných bankrotov, ktoré súdy vyhlásili v júli 2018, vyplýva, že oddlženie formou konkurzu si zvolilo 1266 dlžníkov, pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 12 dlžníkov.Zároveň v siedmom mesiaci tohto roka pripadalo z celkového počtu osobných bankrotov 780 na mužov, teda 61,03 % a 498 na ženy, čiže 38,97 %.uviedla spoločnosť.Medzi mužmi, ktorí v júli zbankrotovali, malo 5,38 % dlžníkov vysokoškolské vzdelanie, medzi ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,61 % dlžníčok. CRIF SK analyzuje vývoj osobných bankrotov na Slovensku od roku 2006.