V júli začne Rača s rekonštrukciou zdravotného strediska na Tbiliskej

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Caban Foto: TASR - Branislav Caban

Bratislava 27. júna (TASR) - V priebehu júla začne bratislavská Rača s rekonštrukciou zdravotného strediska na Tbiliskej ulici. Všetky práce by mali byť hotové do konca mája 2019. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.Prvá etapa prác bude trvať od júla do decembra. V rámci nej sa opraví pavilón A. Druhá etapa zameraná na pavilón B sa začne v januári 2019.priblížila mestská časť. Upraví sa aj vonkajší prístrešok pri bloku B a na hlavnom schodisku sa osadia nové okná.Podľa výsledku vyhodnotenia súťaže zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie bude táto rekonštrukciu stáť Raču 412.415 eur s DPH.