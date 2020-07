V júni bolo na dočasnej PN najviac ľudí za posledných 15 rokov, najvyššie čísla hlási Prešovský kraj

Najmenej ľudí na PN má Bratislava

Žilina v tesnom závese za Prešovom

27.7.2020 - Priemerná dočasná práceneschopnosť (PN) na Slovensku v júni tohto roka dosiahla 3,91 percenta. Išlo o najvyššiu júnovú mieru dočasnej PN za posledných pätnásť rokov.Oproti máju tohto roka síce klesla o 0,39 percentuálneho bodu, medziročne to však bolo viac o 0,42 percentuálneho bodu.Najnižšia júnová priemerná dočasná PN bola v posledných pätnástich rokoch v júni 2007, keď predstavovala 2,92 percenta a druhá najvyššia bola v júni 2012 s hodnotou 3,76 percenta. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.Kým v Bratislavskom kraji bolo v júni dočasne práceneschopných 2,36 percenta nemocensky poistených osôb, v Prešovskom kraji priemerná dočasná PN predstavovala 4,86 percenta. V Prešovskom kraji je pritom spomedzi všetkých krajov najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti, minulý mesiac dosiahla 11,18 percenta. Naopak, v Bratislavskom kraji je miera nezamestnanosti najnižšia, na konci júna bola na úrovni 4,45 percenta.Druhú najnižšiu dočasnú PN po Bratislavskom kraji v júni tohto roka vykázal Banskobystrický kraj, a to 3,41 percenta. Nasleduje Nitriansky kraj, kde priemerná dočasná PN dosiahla 3,95 percenta a Košický kraj s priemernou dočasnou PN 4,01 percenta. Naopak, druhú najvyššiu priemernú dočasnú PN za jún po Prešovskom kraji zaevidoval Žilinský kraj, a to 4,77 percena, za ním nasleduje Trenčiansky kraj so 4,45 percenta a Trnavský s priemernou dočasnou PN na úrovni 4,24 percenta.Priemerná dočasná PN vychádza z podielu práceneschopných osôb voči celkovému počtu nemocensky poistených ľudí v danom období. Priemerné percento dočasnej pracovnej neschopnosti vyjadruje podiel kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti na celkovom kalendárnom fonde v sledovanom období.