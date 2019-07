V júni tohto roka zaregistrovali 9396 nových osobných automobilov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. júla (TASR) – V júni tohto roka bolo zaregistrovaných 9396 nových osobných automobilov. Oproti minulému roku to predstavuje pokles o 0,75 %. Informoval o tom predseda divízie dovozcov automobilov (DDA) a viceprezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Pavol Prepiak.Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli v júni 2019 počet 794 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka s 955 vozidlami predstavuje pokles 16,86 %.V júli v kategórii M1, teda osobné automobily, prevažovali vozidlá značiek Škoda, Volkswagen a Kia. Kategórii malých úžitkových automobilov zasa dominoval Fiat, Peugeot a Citroen. Podľa typu paliva bolo najviac zaregistrovaných osobných automobilov na benzínový pohon s podielom 71,26 % a dieselový pohon (podiel 23,71 %).Registrácie v kategórii nákladných áut do 12 ton (N2) zaznamenali v júni 62 vozidiel. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje pokles o 106,67 %. Najväčšie zastúpenie mali pritom vozidlá značky Iveco (podiel 56,45 %).Počet registrácií v kategórii nákladných automobilov nad 12 ton dosiahol 497 vozidiel, a teda vzrástol oproti vlaňajšku o 43,23 %. V tejto kategórii prevažovali vozidlá značky Mercedes-Benz s 24,55-percentným podielom.V kategórii autobusov M2 a M3 bolo v júni tohto roka registrovaných 16 autobusov a v porovnaní s júnom 2018 to predstavuje pokles 30,63 %.