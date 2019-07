V júnovom prieskume po voľbách do EP naďalej vysoko vedie Fidesz-KDNP

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Budapešť 3. júla (TASR) - Blok maďarských vládnych strán Fidesz-KDNP, ktorý stabilne podporuje vyše polovica Maďarov, nezaznamenal ani po voľbách do Európskeho parlamentu (EP) pokles preferencií. Konštatoval to inštitút Nézőpont, ktorý aktuálne zverejnil výsledky svojho júnového prieskumu.Podľa agentúry MTI v kruhu rozhodnutých voličov podporilo Fidesz-KDNP v prvom prieskume po voľbách do EP až 53 percent opýtaných.Najsilnejšou opozičnou politickou stranou je v súčasnosti Demokratická koalícia (DK), ktorú podporilo 12 percent respondentov, o štyri percentá menej než v máji.S desiatimi percentami preferencií je tretím politickým subjektom strana Momentum, ktorá získala v EP dva mandáty. Strana Jobbik získala v júnovom prieskume osem percent.Ďalšie oslabenie zaznamenal blok Maďarská socialistická strana (MSZP) - Dialóg (Párbeszéd). Ten získal iba šesť percent.V kategórii všetkých voličov preferovalo blok Fidesz-KDNP 41 percent opýtaných, DK osem percent, Momentum a Jobbik po sedem percent, MSZP-Dialóg, Stranu dvojchvostého psa (MKKP) a stranu Politika môže byť iná (LMP) po tri percentá a ultrapravicovú stranu Naša domovina (Mi Hazánk) dve percentá respondentov.