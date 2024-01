V južných mestách Únie nie je ľahké si nájsť prácu. Ako je na tom Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ?

Praha skončila prvá

Južné štáty pohoreli

Rozdiely medzi mestami v krajine

24.1.2024 (SITA.sk) - Mestá sú bezpochyby centrami zamestnanosti vo všetkých krajinách a poskytujú prácu ľuďom žijúcim v meste a mnohým ľuďom, ktorí do mesta dochádzajú. Európska únia (EÚ) pociťuje nedostatok pracovných síl v dôsledku silného oživenia trhu po pandémii COVID-19 v kombinácii s pokračujúcim demografickým vývojom. Najviac sa to dotýka miest, v ktorých sa nachádza viac špecializovaných a vysoko platených pracovných miest ako vo vidieckych oblastiach," uvádza Európska komisia v rozsiahlom prieskume z minulého roka.Zúčastnilo sa ho viac ako 71-tisíc obyvateľov z 83 miest v EÚ, krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) , Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a na západnom Balkáne a v Turecku.V priemere len päť z desiatich obyvateľov miest si myslí, že v ich meste je ľahké nájsť si prácu, hoci existujú značné rozdiely.Na prvom mieste rebríčka miest, kde je ľahké si nájsť prácu, sa umiestnila Praha. Myslia si to až štyria z piatich oslovených. Na druhom mieste sa umiestnilo rumunské mesto Kluž – Napoca a na treťom Mníchov.Prekvapila Bratislava, kde až sedem z desiatich ľudí si myslí, že je ľahké v našom hlavnom meste si nájsť prácu. V prieskume EÚ sa umiestnila na štvrtom mieste. Bez väčších problémov si vedia nájsť ľudia prácu aj v Hamburgu, Osle, Štokholme, vo Varšave, Sofii a v Talline.Opačná situácia je však v južných štátoch únie. „Celkovo si iba každý štvrtý obyvateľ miest v južných členských štátoch v tomto prieskume myslel, že je ľahké nájsť si prácu, v porovnaní s viac ako polovicou obyvateľov miest v západných a severných členských štátoch a polovicou obyvateľov miest vo východných členských štátoch," uvádza ďalej EÚ.Len štyri percentá opýtaných v talianskom Palerme si myslí, že sa dá v ich meste ľahko nájsť práca. Na tomto zozname sú aj ďalšie talianske (Neapol, Turín či Rím) a španielske mestá (Oviedo, Malaga, Barcelona alebo Madrid).V krajinách, v ktorých sa prieskumu zúčastnilo viac ako jedno mesto, má hlavné mesto tendenciu dosahovať lepšie výsledky ako ostatné mestá, s výnimkou Nemecka a Turecka, čo zdôrazňuje, že trh práce v týchto mestách má tendenciu byť dynamickejší.V niektorých krajinách sa tento ukazovateľ v jednotlivých mestách výrazne líši. Napríklad v Česku, na Slovensku a v Poľsku patria hlavné mestá medzi mestá s najvyšším skóre v prieskume, zatiaľ čo niektoré z ostatných miest v krajine dosahujú oveľa nižšie skóre.V Prahe si 79 % obyvateľov myslí, že je ľahké nájsť si prácu, zatiaľ čo v Ostrave si to myslí len 45 %. Na Slovensku je rozdiel medzi najlepšie hodnoteným mestom, Bratislavou (72 %), a najhoršie hodnotenými Košicami (33 %) 39 percentuálnych bodov.V Poľsku je podobný rozdiel medzi Varšavou (66 %) a Białystokom (24 %). Veľké rozdiely sú aj medzi mestami v Taliansku, Belgicku, Maďarsku a Turecku.