V kabíne Trenčína obrovský výdych, Popradčania neskrývali sklamanie

Na snímke vpravo Reuben Yem (Trenčín) a Vladimír Kukoľ (Poprad) v odvete baráže o účasť vo Fortuna lige AS Trenčín - FK Poprad 1. júna 2019 v Žiline. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Žilina 1. júna (TASR) - Futbalisti AS Trenčín sa zachránili vo Fortuna lige. V sobotňajšej odvete baráže v Žiline zvíťazili nad FK Poprad 4:1 a dokázali tak zmazať manko 0:2 z utorňajšieho prvého súboja. Dvojnásobný slovenský majster z Trenčína je súčasťou najvyššej súťaže od sezóny 2011/2012. Poprad nevyužil šancu na historický postup medzi slovenskú elitu."Modro-bieli" boli pritom k účasti vo FL veľmi blízko. V prvom zápase doma neinkasovali, dali dva góly a mali tromfy v rukách. Obaja tréneri, popradský Marek Petruš, resp. trenčiansky Ivan Galád, však ešte pred odvetou avizovali, že nič nie je zďaleka rozhodnuté. Trenčín na umelej tráve pod Dubňom viedol 2:0, no na gól Martina Šuleka už o dve minúty odpovedal Lukáš Horváth a AS stál pred úlohou streliť ešte dva góly a neinkasovať. Mal viac z hry, dostával sa do šancí a v záverečnej štvrťhodine to dokázal. Najprv strelou z diaľky v 78. minúte prekvapil brankára hostí striedajúci Chorvát Ante Roguljič, ktorý bol na ihrisku čosi vyše 10 minút. A gól znamenajúci záchranu Trenčanov strelil ďalší striedajúci hráč Milan Corryn z Belgicka, ktorý dosiahol v páde o ďalšie tri minúty.Tréner Popradu Marek Petruš neskrýval po súboji sklamanie:Aj stredopoliar FK Štefan Zošák potvrdil veľké sklamanie:V tábore Trenčanov zavládla obrovská úľava.vyznal sa skúsený obranca Peter Kleščík.Tréner Ivan Galád prebral mužstvo v náročnej situácii, ale napokon cieľ zachrániť ho splnil. Vyšli mu striedania, dvaja "žolíci" sa zaskveli gólmi.povedal.