V kádri hokejistov SR na Nemecký pohár sa udiali ďalšie tri zmeny

Nominácia SR na Nemecký Pohár:



brankári: Jaroslav JANUS (HC Litvínov, ČR), Andrej KOŠARIŠŤAN (HC Nové Zámky, SR)

obrancovia: Peter ČEREŠŇÁK (HC Škoda Plzeň, ČR), Marek ĎALOGA (Mora IK, Švéd.), Martin GERNÁT (HC Oceláři Třinec, ČR), Mário GRMAN, Michal SERSEN (obaja HC Slovan Bratislava, KHL), Martin CHOVAN (HC 07 Detva), Tomáš MALEC, Juraj MIKUŠ (obaja HC Kometa Brno, ČR), Mislav ROSANDIČ (Mountfield HK, ČR)

útočníci: Patrik SVITANA, Dávid BONDRA (HK Poprad), Miloš BUBELA (HC Dynamo Pardubice, ČR), Róbert LANTOŠI, Branislav RAPÁČ (obaja HK Nitra), Milan KYTNÁR, Rastislav ŠPIRKO (obaja HKM Zvolen), Michal KRIŠTOF (Kärpät Oulu, Fín.), Mário LUNTER, Matúš SUKEĽ (obaja HC Slovan Bratislava, KHL), Radovan PULIŠ (HC 07 Detva), Marcel HAŠČÁK, David ŠOLTÉS (obaja HC Košice), Andrej KUDRNA (Sparta Praha)



Program zápasov Nemeckého pohára 2018:



8. novembra 15.30 h SLOVENSKO - Švajčiarsko

8. novembra 19.00 h Nemecko - Rusko

10. novembra 13.30 h Nemecko - Švajčiarsko

10. novembra 17.00 h Rusko - SLOVENSKO

11. novembra 11.00 h Švajčiarsko - Rusko

11. novembra 14.30 h Nemecko - SLOVENSKO

Bratislava 22. októbra (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay a generálny manažér Miroslav Šatan museli krátko pred odchodom na prípravný turnaj Nemecký pohár urobiť ďalšie tri zmeny. Na pondelňajšom zraze v Bratislave sa tak hlásili aj Patrik Svitana, Marcel Haščák a David Šoltés, ktorí nahradili trio Samuel Buček, Milan Bartovič a Patrik Tybor. Oproti pôvodnej nominácii tak vo štvrtok do Krefeldu odcestuje päť nových hráčov. Turnaj je na programe od 8. do 11. novembra.Už v nedeľu totiž vypadli útočníci Lukáš Handlovský a Matej Paulovič a namiesto nich pôjdu do Nemecka nováčik Branislav Rapáč z Nitry a Andrej Kudrna z pražskej Sparty. Všetky absencie sú zo zdravotných dôvodov. Na pondelňajšom zraze v Bratislave neboli prítomní veštci 25 hráči, niektorí z nich sa k tímu pripoja v najbližších dňoch pre klubové povinnosti. Mužstvo odcestuje do Krefeldu v stredu dopoludnia. Na turnaji sa postupne stretne so Švajčiarskom (štvrtok 15.30 h), "olympijským tímom" Ruska (sobota, 17.00 h) a domácim výberom (nedeľa, 14.30 h).Dvadsaťpäťčlenný výber je mix skúsených starších hráčov a reprezentačných debutantov. V kádri figurujú štyria nováčikovia - okrem Rapáča aj brankár Andrej Košarišťan, útočník Róbert Lantoši a obranca Martin Chovan. Najskúsenejší je obranca Michal Sersen so 111 reprezentačnými štartmi. Hráči Slovana nastúpia v Nemecku len v dvoch zápasoch, pretože po turnaji ich čaká náročný trip v lige.V 25 člennom kádri je jedenásť hráčov z domácej Tipsport Ligy, osem z českej extraligy. Vďaka Slovanu Bratislava má KHL štvornásobné zastúpenie. Zo švédskej a fínskej ligy nominovali po jednom hráčovi. Tomáš Malec dostal pozvánku po desaťročí. V bránke dostanú priestor Jaroslav Janus a nováčik Andrej Košarišťan.uviedol Ramsay.Asistentom trénera Ramsayho bude počas celej sezóny Róbert Petrovický. Počas sezóny sa však v úlohách asistentov budú striedať viacerí. Do Nemecka pôjde v tejto funkcii Ján Pardavý.