V kalendári od nového roka pribudol ďalší štátny sviatok a pamätné dni

Od roku 2021 pribudol v kalendári ďalší štátny sviatok. Je ním Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu, ktorý pripadá na 28. októbra. Nebude však dňom pracovného pokoja. Pribudnú tiež štyri pamätné dni. Zmeny sú súčasťou noviel zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktoré v piatok nadobudli účinnosť.





Zoznam piatich štátnych sviatkov na Slovensku sa po novom rozšíri o šiesty. Počas trvania česko-slovenského štátu bol 28. október štátnym sviatkom, no po vzniku samostatného Slovenska sa nedostal ani do zoznamu pamätných dní. Odteraz bude opäť štátnym sviatkom.Pamätným dňom bude 24. jún ako Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Má pripomínať 24. jún 1954, keď na súde v Trenčíne počas procesu so Silvestrom Krčmérym zazneli jeho slová: „Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu!" Silvester Krčméry si podľa predkladateľov návrhu zaslúži, aby sa stal symbolom boja za slobodu v novovekej slovenskej histórii.Dátum 12. október si budeme pripomínať ako Deň samizdatu. Má ísť o prejav úcty k odvahe a hrdinstvu tých, ktorí v akomkoľvek období neslobody, najmä v rokoch 1948 až 1989 počas komunizmu, riskovali perzekúciu zo strany štátnej moci alebo ňou priamo trpeli, a to len z dôvodu realizácie svojich základných ľudských práv a slobôd.Do zoznamu pamätných dní pribudol aj 21. jún ako Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991 a 21. august ako Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968.Doterajší Deň zahraničných Slovákov sa premenuje na Deň Slovákov žijúcich v zahraničí. Má sa tak zosúladiť názov pamätného dňa venovaného Slovákom žijúcim v zahraničí s formuláciou uvedenou v Ústave SR a v zákone o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Oslavuje sa 5. júla.